Политолог Дудчак: Трамп займется нелегальными мигрантами в первую очередь

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT высказал мнение, что избранный президент США Дональд Трамп в первую очередь займется нелегальными мигрантами.

Что касается темы присоединения Гренландии, американский лидер не станет выдвигать ее на повестку в первый день.

«Это длительный процесс, требующий хотя бы проведения референдума, это тоже подготовка. Но из того, что реально может успеть сделать за первый день, — дать определенные распоряжения, связанные с борьбой с нелегальной миграцией», — добавил собеседник.

Дудчак заметил, что новая администрация Белого дома сейчас активно ведет подготовку к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.