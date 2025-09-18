Политолог Дудчак отметил, что запрет виз россиянам негативно отразится на экономике ЕС

Возможный запрет на выдачу виз гражданам России негативно повлияет на экономику многих европейских стран. Таким мнением поделился политолог Александр Дудчак в интервью «Известиям» .

Как отметил эксперт, особенно остро эта ситуация коснется ближайших соседей, таких как Финляндия, где потеря российского туристического потока стала серьезной проблемой.

Специалист указал, что власти руководствуются политическими мотивами, пренебрегая интересами собственного населения. Однако экономические последствия окажутся весьма ощутимы, подчеркнул Дудчак.