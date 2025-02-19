Политолог Дудчак назвал процесс переговоров между Россией и США постепенным

Научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак оценил переговоры между Россией и США, которые накануне прошли в Саудовской Аравии. Об этом написал RT .

Политолог указал на то, что стороны уделили время обсуждению не только экономических проблем, но и дипломатических связей между странами.

«Время было уделено обсуждению экономических проблем, двусторонних отношений и работе дипломатических представительств, потому что дров наломано было в прошлом немало», — сказал он.

Сейчас представители России и США договариваются о том, чтобы провести встречу между президентами двух стран. Дудчак заметил, что все идет постепенно, с чувством, с толком, с расстановкой.