Политолог Дудчак: ЕС решил игнорировать мнение Венгрии, нарушая свои же уставы

Руководство ЕС предложило принимать решения в объединении не консенсусом, а большинством голосов, чтобы защититься от использования Венгрией права вето. Подобным игнорированием Евросоюз нарушает свои же уставы, сообщил политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

Сейчас Венгрия не дает принять семь решений по Украине на общую сумму 6,6 миллиарда евро. По словам специалиста, руководство ЕС хочет добиться, чтобы страны действовали под диктовку США вопреки собственным интересам.

Если какие-то государства проявляют свой суверенитет, то их всеми способами пытаются «вернуть в стойло», отметил Дудчак.