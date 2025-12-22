Политолог Дудаков заявил о недостатке ресурсов у США для начала наземной операции в Венесуэле

У Соединенных Штатов нет достаточных ресурсов для осуществления сухопутной операции в Венесуэле. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru .

По словам эксперта, администрация президента США Дональда Трампа находится в состоянии внутреннего кризиса, что затрудняет предсказание дальнейших действий властей.

«Но эскалация вокруг ситуации с Венесуэлой возможна, безусловно. При этом я абсолютно не верю ни в какой сценарий реальной наземной операции, потому что для этого нынешних сил, сконцентрированных в Карибском море, не хватит», — отметил аналитик.

Он также напомнил, что подавляющее большинство американцев, около 70%, выступают против военного вмешательства в дела Венесуэлы.