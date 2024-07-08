Политолог Дудаков заявил, что все крупные игроки Демпартии в США продолжают поддерживать Байдена

Все крупные игроки Демократической партии в США продолжают поддерживать кандидатуру Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Таким мнением с RT поделился политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее СМИ писали, что группа спонсоров Демпартии направила письмо Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.
Дудаков указал на то, что Барак Обама, чета Клинтонов, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и даже некоторые крупные доноры Демпартии продолжают выступать за то, чтобы никакой рокировки в этой президентской гонке не было. При этом политолог не отрицает, что сценарий замены нынешнего лидера на предстоящих выборах все еще возможен.