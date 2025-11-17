Политолог Дудаков заявил, что раскол в движении MAGA угрожает позициям республиканцев на выборах

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью сайту RT сообщил, что внутренние конфликты движения MAGA (электоральное крыло президента США Дональда Трампа) негативно влияют на шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс.

По словам специалиста, многие сторонники Трампа недовольны его фокусировкой на внешней политике, предпочитая традиционные ценности.

«Эти бесконечные войны, бомбежка Ирана, текущая ситуация вокруг Венесуэлы. Им это совершенно не близко. Поэтому раскол среди электората будет усиливаться», — отметил эксперт.

Тем не менее, американский лидер осознает зависимость от своего ядра сторонников и вряд ли изменит политическую линию. Если партия потерпит поражение, внутрипартийный кризис усилится, подчеркнул Дудаков.