Политолог Дудаков заявил, что переломный момент в истории международной безопасности наступит 5 января

Политолог Малек Дудаков заявил в интервью RT , что 5 февраля наступит переломный момент в истории международной безопасности и стратегической стабильности, если договор СНВ-III не будет продлен. Он выразил мнение, что заключение нового соглашения в ближайшее время представляется практически невозможным.

Дудаков подчеркнул, что прекращение действия договора приведет к состоянию неконтролируемой ядерной гонки, аналогичному ситуации до заключения первых договоров СНВ. При этом специалист предположил, что будущая гонка вооружений примет форму соперничества между тремя крупными державами — Россией, Китаем и США.

Кроме того, политолог обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются США в плане увеличения собственного ядерного арсенала. По его мнению, американцы существенно уступают своим конкурентам, так как последний раз обновляли запасы оружия еще в начале 1990-х годов.