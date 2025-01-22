Политолог Дудаков: вопрос по Украине вряд ли решат за 100 дней

Новый президент США Дональд Трамп поручил завершить конфликт на Украине за 100 дней. Вероятность реализации плана оценил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT .

Эксперт заявил, что не верит в перспективы урегулирования вопроса в указанный срок.

«Хоть это и звучит так красиво. На текущий момент переговорные позиции России и Соединенных Штатов довольно сильно расходятся друг с другом», — отметил специалист.

По его мнению, соответствующее обсуждение может начаться уже в ближайшие месяцы, однако сам процесс затянется на долгое время. Период в 100 дней, добавил Дудаков, не выглядит реалистичным.