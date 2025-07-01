Политолог Дудаков усомнился в том, что Маск создаст новую партию в США из-за конфликта с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск не будет создавать новую политическую партию из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с сайтом News.ru .

Специалист отметил, что влияние в Соединенных Штатах имеют только Республиканская и Демократическая партии, несмотря на наличие прочих фракций.

«Попытки создать такие политические силы в американской истории были, но американская электоральная система благоволит двухпартийности, поэтому все эти попытки, как правило, всегда заканчивались абсолютным провалом», — подчеркнул Дудаков.

По мнению политолога, в конце 2026 года Маск вновь начнет поддерживать республиканцев перед промежуточным выборам в конгресс, потому что с демократами у предпринимателя более серьезный и открытый конфликт.