Политолог Дудаков указал на усталость американского общества от возрастных политиков

Политологи отмечают закономерность появления вопросов о когнитивном состоянии действующего президента США Дональда Трампа. Американист Малек Дудаков объяснил «Газете.Ru» , что подобные сомнения возникают естественным образом ввиду возраста главы государства, которому скоро исполнится 80 лет.

Эксперт подчеркнул, что ситуация усугубляется заметными оговорками и ошибками в публичных выступлениях Трампа. Дудаков уточнил, что нынешняя ситуация отличается от случая с предшественником Трампа, Джо Байденом, которого критиковали за падение на сцене и потерю ориентации в пространстве.

По мнению специалиста, постоянное обсуждение возрастной проблемы создает впечатление усталости американской общественности от пожилых лидеров. Это обстоятельство повышает вероятность выдвижения обоих партийных фаворитов следующего президентского цикла кандидатами значительно моложе предыдущих.