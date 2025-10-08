Политолог Дудаков указал на усталость американского общества от возрастных политиков
Политологи отмечают закономерность появления вопросов о когнитивном состоянии действующего президента США Дональда Трампа. Американист Малек Дудаков объяснил «Газете.Ru», что подобные сомнения возникают естественным образом ввиду возраста главы государства, которому скоро исполнится 80 лет.
Эксперт подчеркнул, что ситуация усугубляется заметными оговорками и ошибками в публичных выступлениях Трампа. Дудаков уточнил, что нынешняя ситуация отличается от случая с предшественником Трампа, Джо Байденом, которого критиковали за падение на сцене и потерю ориентации в пространстве.
По мнению специалиста, постоянное обсуждение возрастной проблемы создает впечатление усталости американской общественности от пожилых лидеров. Это обстоятельство повышает вероятность выдвижения обоих партийных фаворитов следующего президентского цикла кандидатами значительно моложе предыдущих.