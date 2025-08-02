Политолог Дудаков указал на три сценария санкций Трампа против РФ

Президент США Дональд Трамп столкнулся с непростым решением касательно политики санкций в отношении России, оказавшись на развилке. Подробнее рассказал политолог Малек Дудаков в беседе с сайтом «Взгляд».
Эксперт отметил, что жесткий путь предусматривает внедрение серьезных экономических ограничений и дополнительных пошлин, направленных на ослабление российской экономики. Однако этот сценарий несет риски.
«Президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», — пояснил аналитик.
По его словам, альтернативный подход включает символическое применение санкций с многочисленными оговорками и исключением ряда российских компаний и видов продукции. Третий вариант — перенесение срока ультиматума.
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