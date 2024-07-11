Политолог Дудаков: США опасаются, что нанесение ударов вглубь России сделает эскалацию неконтролируемой

Власти США могут снять ограничения на удары своим оружием по России. Однако американское руководство опасается, что такой шаг сделает эскалацию неконтролируемой, сообщил политолог Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru.

При этом, если США решат, что ситуация на Украине действительно улучшится в случае разрешения нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь России, его дадут. Вряд ли это даст существенное преимущество Украине, поскольку российская система ПВО работает достаточно эффективно.

В целом есть объективные военно-технические причины, которые приводят к колебаниям внутри руководства США, отметил Дудаков.