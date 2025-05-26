Политолог Дудаков сообщил, что США могут выйти из переговоров по Украине в конце 2025 года

Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине к концу 2025 года, если сторонам — России и Украине — не удастся достичь взаимопонимания. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков в беседе с News.ru.

«Если, например, до конца года не удастся ни о чем договориться, тогда я вполне допускаю, что команда [Дональда] Трампа (президент США — прим. ред.) может рассмотреть для себя возможность сокращения активности на украинском направлении», — высказался аналитик.

При этом он отметил, что пока первоочередная задача для Белого дома — попытаться прийти к компромиссу. По словам Дудакова, отсутствие урегулирования украинского вопроса существенно осложнит положение президента США в отношениях с ближневосточными странами и Китайской Народной Республикой.

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