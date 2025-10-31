Политолог Дудаков рассказал, что США отстали от РФ в вопросе модернизации ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил о намерении вернуть страну к проведению ядерных испытаний спустя почти 30 лет перерыва. Ситуацию прокомментировал политолог Малек Дудаков, сообщил « Царьград ».

По словам эксперта, за последние годы Соединенные Штаты существенно сократили активность в области обновления и тестирования ядерного вооружения, уступив лидирующие позиции России и Китаю. Однако признать отставание, пояснил аналитик, глава Белого дома не готов, потому устраивает показательные испытания в попытке продемонстрировать силу ядерной триады США.

«Я бы, конечно, это рассматривал именно как блеф, как попытку хотя бы что-то показать в ответ на усиление ядерного потенциала и России, и Китая», — отметил специалист.

Как пояснил Дудаков, подобную позицию доказывает и время озвучивания Трампом заявления — за несколько часов до встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, добавила радиостанция Sputnik.