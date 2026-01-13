Политолог Дудаков рассказал, что слова Трампа о пошлинах против партнеров Ирана не имеют реальных оснований

Заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25% против партнеров Ирана не имеют реальных оснований. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru .

По оценке специалиста, американская администрация не заинтересована в развязывании торговых конфликтов с основными союзниками Ирана.

«На текущий момент администрация Трампа пытается нащупать какие-либо меры, чтобы надавить на Иран», — отметил аналитик.

Он допустил введение новых санкций, однако эффективность и целесообразность усиления действующих ограничений вызывает сомнения ввиду уже существующего высокого уровня мер.