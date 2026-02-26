Политолог Малек Дудаков выразил мнение о заявлении президента США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликта на Украине в сжатые сроки. Он подчеркнул, что подобные заявления часто бывают связаны с политическими расчетами и желанием представить Трампа как эффективного лидера, способного добиваться дипломатических успехов, написал «ФедералПресс» .

Однако Дудаков отметил, что предыдущий опыт показывает, что сроки, указанные Трампом, редко выполняются, и конфликт может затянуться надолго. Украинское руководство и его сторонники в Конгрессе США могут попытаться оттянуть переговоры до осени, когда пройдут промежуточные выборы, надеясь на победу демократов и продолжение прозападного курса.

Трамп осознает риски и возможные последствия такого сценария, поэтому будет усиливать давление на Киев, используя различные инструменты, включая антикоррупционные расследования и дипломатические меры. Длительное продолжение конфликта не соответствует интересам США и может привести к потере поддержки среди избирателей.