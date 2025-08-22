Политолог Дудаков отметил, что США и ЕС ведут сложную игру в рамках торгового противостояния

В рамках торгового противостояния с США Европейский союз был вынужден пойти на серьезные уступки. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT .

По мнению эксперта, не стоит ожидать полного затоваривания европейского рынка американскими товарами, так как на их пути стоят не только тарифы, но и регуляционные ограничения.

«И пока что мы не видим какие-то серьезных подвижек со стороны Европы в том, чтобы эти самые регуляции отменять, поэтому европейцы пытаются обмануть американцев, американцы пытаются обмануть европейцев... Поэтому довольно сложная игра между ними ведется», — подчеркнул политолог.

Также Дудаков обратил внимание на расплывчатые формулировки в обещаниях инвестиций в американскую экономику и их долгосрочный характер.