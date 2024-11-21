Политолог Дудаков объяснил попытки Зеленского договориться с США по разработке ресурсов отчаянным положением

Предложение Зеленского начать с США совместные разработки ресурсов на Украине говорит, что он находится в бедственном положении и не знает, что еще предпринять. Таким мнением поделился с RT политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что Зеленский выдвинул новые предложения, пытаясь найти подход к победившему на выборах президента США Дональду Трампу и его команде, представляющих республиканцев. Они славятся своей прагматичностью, поэтому их и пытаются склонить на свою сторону обещаниями разработки ресурсов.

Однако, подчеркнул политолог, американцы вряд ли будут всерьез рассматривать это предложение. Поэтому Зеленский лишь выдал им степень своего отчаяния.

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