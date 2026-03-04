Политолог Малек Дудаков в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал предположение, что республиканцы могут потерять контроль над палатой представителей Конгресса США на ближайших выборах.

По его мнению, рейтинг действующего президента Дональда Трампа и его партии вызывает серьезные опасения. Эксперт подчеркнул, что поражение грозит Трампу историческим позором, сравнимым с эпохой Джорджа Буша младшего.

Несмотря на личные амбиции, для главы Белого дома важны общественные настроения. Для него неудача на выборах станет болезненным ударом по самолюбию. Впрочем, Дональд Трамп все еще рассчитывает на чудо, которое поможет ему неожиданно выиграть выборы, сократив ущерб для своего имиджа.

Однако происходящие события в Иране свидетельствуют о приверженности администрации демократическому курсу, установленному при Бараке Обаме, а не агрессивной внешней политике предшественников. Стратегия предусматривает операцию по смене власти, а не полномасштабное вмешательство. Этот подход позволит избежать обвинений в неоправданной агрессии и снизить риск повторения ошибок предыдущих администраций, заключил Дудаков.