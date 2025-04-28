Политолог Дудаков: не стоит ждать выдвижения Трампа на третий срок

Заявления о намерении президента США Дональда Трампа баллотироваться на третий срок — это всего лишь информационный шум, заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя ситуацию для News.ru .

Эксперт подчеркнул, что такие слухи создаются самим Трампом, чтобы вызвать волну возмущения среди противников, и тактика срабатывает каждый раз.

«Конечно, там никакого изменения Конституции не будет. Не будет никакой попытки обойти 22 поправку», — отметил аналитик.

По его мнению, в 2028 году американцы не увидят Трампа кандидатом на выборах. Сейчас политик отлично играет на медийной повестке, отвлекая общество от реальных проблем и вынуждая фокусироваться на слухах, подчеркнул политолог.