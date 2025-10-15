Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что страны выходят из БРИКС из-за таможенных пошлин. Напротив, Дудаков подчеркнул, что БРИКС активно расширяется, привлекая новых участников, таких как Индонезия и Саудовская Аравия.

По его мнению, усиление сотрудничества с Китаем и странами БРИКС обусловлено именно торговым давлением, оказываемым администрацией Трампа. Дудаков также отметил, что Аргентина, наряду с другими странами, усиливает свои связи с членами БРИКС, несмотря на одновременные запросы финансовой помощи у США.

Примером такой двойной стратегии является поведение аргентинского президента Хавьера Майлея, который запрашивает финансовую поддержку у США для стабилизации национальной валюты, одновременно налаживая торговлю с Китаем, экспортируя сою на китайский рынок, что ранее являлось прерогативой США.