Политолог Дудаков назвал успех партии, которую хочет основать Маск, маловероятным

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал заявление американского предпринимателя Илона Маска о намерении основать новую политическую партию под названием America Party. В беседе с ИА НСН он подчеркнул, что успех подобного начинания маловероятен ввиду отсутствия необходимых финансовых и организационных ресурсов.

Илон Маск подвергся критике со стороны действующего президента Дональда Трампа, который счел идею создания третьей партии несерьезной и нереалистичной. В социальной сети Truth Social Трамп написал, что Маск «потерял рассудок», отметив невозможность успешного существования независимых политических движений в американской системе.

Малек Дудаков привел исторические примеры неудачных попыток запуска влиятельных партий, напомнив о существовании множества мелких партий, таких как Green Party и Democratic Socialists of America, которые, несмотря на наличие активистов, оказывают минимальное воздействие на национальную политику.

Дудаков подчеркнул, что существующая политическая структура США поддерживает две крупные партии, демократы и республиканцы, которые обладают значительным влиянием и контролем над всеми уровнями власти. Любые новые инициативы сталкиваются с серьезными препятствиями, обусловленными отсутствием должной инфраструктуры и финансовой поддержки.