Заявления американского президента Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин являются попыткой публично оказать давление на страны БРИКС. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, публикации Трампа на своей странице в социальной сети Truth Social связаны с проведением саммита организации в Бразилии и желанием Вашингтона предупредить расширение состава группы государств.

Политолог подчеркнул, что эта стратегия напоминает поведение «безумца»: сначала шокирующее заявление, затем обсуждение сделки на приемлемых условиях. Текущие власти США теряют контроль над процессом мировой «дедолларизации», отметил эксперт.