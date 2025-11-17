Политолог Дудаков назвал информационным шумом заявления Трампа о санкциях против партнеров США

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций против партнеров России вызывают сомнения в реальности исполнения. Американист Малек Дудаков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» подчеркнул, что соответствующий законопроект еще не утвержден законодательно и проходит доработку.
«Пока я бы это воспринимал как информационный шум», — подчеркнул Дудаков.
Эксперт считает, что администрация Белого дома применяет тактику давления на Москву посредством угроз санкциями, однако вынуждена делать исключения для некоторых союзников России, столкнувшихся с дефицитом российских ресурсов.
