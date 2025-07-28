Политолог Дудаков назвал «чистой фантастикой» условия торгового соглашения ЕС и США

Заключение торгового соглашения между США и ЕС не окажет значительного влияния на отношения Евросоюза с другими партнерами. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, соглашение преподносится администрациями президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как крупный успех, однако на практике ситуация выглядит иначе.

«Вот 15% — это хоть и болезненно, но я думаю, что для многих европейских компаний вполне терпимо. Но вот что касается всех остальных условий, то, честно говоря, это пока что выглядит как чистая фантастика», — заявил аналитик.

Как пояснил Дудаков, у Европы попросту нет сотен миллиардов долларов, которые она могла бы вложить в американскую экономику.