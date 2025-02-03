Политолог Дудаков: ликвидация USAID вызвала серьезную панику у демократов

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал возможное закрытие Американского агентства международного развития (USAID). Об этом сообщил RT .

Эксперт назвал такие действия серьезной перестройкой всей внешней политики США, поскольку именно USAID долгое время служило инструментом «мягкой силы».

«То, что от него (агентства — прим. ред.) останется, присоединят к Госдепартаменту и превратят в какой-то небольшой департамент, такую миниорганизацию внутри большого Госдепа», — высказался политолог.

По словам специалиста, объединение служило кормушкой для «огромного количества либеральных НКО». Ликвидация же спровоцировала серьезную панику со стороны демократов, которые не привыкли к ограничению бюджета, пояснил Дудаков.