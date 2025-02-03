Политолог Дудаков: ликвидация USAID вызвала серьезную панику у демократов
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал возможное закрытие Американского агентства международного развития (USAID). Об этом сообщил RT.
Эксперт назвал такие действия серьезной перестройкой всей внешней политики США, поскольку именно USAID долгое время служило инструментом «мягкой силы».
«То, что от него (агентства — прим. ред.) останется, присоединят к Госдепартаменту и превратят в какой-то небольшой департамент, такую миниорганизацию внутри большого Госдепа», — высказался политолог.
По словам специалиста, объединение служило кормушкой для «огромного количества либеральных НКО». Ликвидация же спровоцировала серьезную панику со стороны демократов, которые не привыкли к ограничению бюджета, пояснил Дудаков.