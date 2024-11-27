Политолог Дудаков: команда Байдена понимает, что тема с траншами Украине токсична в США

СМИ сообщили о тайных запросах президента США Джо Байдена 24 миллиардов долларов (2,6 триллиона рублей) у конгресса для Украины. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Малек Дудаков.
По его словам, команда американского лидера понимает, что вопрос с траншами Украине токсичен в Соединенных Штатах.
«Большинство американцев выступают против, и республиканцы в конгрессе вряд ли будут это все согласовывать», — отметил эксперт.
Он пояснил, что в результате Байден вынужден непублично призывать законодателей предоставить Украине «хотя бы что-то». Дудаков выразил сомнение в возможности согласовывать какие-то деньги за транзитный период.
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