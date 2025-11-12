Политолог Дубравский сообщил, что ЕС может стать Европейскими Штатами
Политолог Павел Дубравский указал на возможность преобразования Европейского союза в форму Европейских Штатов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, такой сценарий предполагает большую разобщенность участников объединения.
«Европейский проект будет пересмотрен, как мне кажется. Есть теория, что будут Европейские Штаты — чуть-чуть более разъединенные», — пояснил аналитик.
Дубравский обозначил ряд факторов, определяющих возможное развитие ситуации: углубляющиеся экономические различия, старение населения европейских государств и рост числа мигрантов, значительная доля которых не интегрируется в общество.