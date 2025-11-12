Политолог Дубравский сообщил, что ЕС может стать Европейскими Штатами

Политолог Павел Дубравский указал на возможность преобразования Европейского союза в форму Европейских Штатов. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По его словам, такой сценарий предполагает большую разобщенность участников объединения.

«Европейский проект будет пересмотрен, как мне кажется. Есть теория, что будут Европейские Штаты — чуть-чуть более разъединенные», — пояснил аналитик.

Дубравский обозначил ряд факторов, определяющих возможное развитие ситуации: углубляющиеся экономические различия, старение населения европейских государств и рост числа мигрантов, значительная доля которых не интегрируется в общество.