Политолог Дубравский: проблема школьных перестрелок в США не решается из-за вопроса финансирования

Политтехнолог Павел Дубравский обозначил главную причину трудностей в преодолении проблемы школьных перестрелок в Соединенных Штатах — неопределенность финансирования решений данной проблемы. Об этом написала Lenta.ru.
В ходе беседы с журналистами он подчеркнул, что вопрос финансовой составляющей лежит в основе многих нерешенных вопросов в области школьной безопасности.
Дубравский обратил внимание на то, что большая часть предлагаемых мер сталкивается с проблемой определения источника финансирования. Вопрос остается открытым: государство, местные бюджеты или частные фонды — кто именно возьмет на себя финансовую ответственность за реализацию предложенных инициатив?
Этот фактор тормозит принятие действенных мер по снижению количества трагедий в учебных заведениях США, сообщил kp.ru.
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