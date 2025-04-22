Политолог Дубравский: проблема школьных перестрелок в США не решается из-за вопроса финансирования

Политтехнолог Павел Дубравский обозначил главную причину трудностей в преодолении проблемы школьных перестрелок в Соединенных Штатах — неопределенность финансирования решений данной проблемы. Об этом написала Lenta.ru .

В ходе беседы с журналистами он подчеркнул, что вопрос финансовой составляющей лежит в основе многих нерешенных вопросов в области школьной безопасности.

Дубравский обратил внимание на то, что большая часть предлагаемых мер сталкивается с проблемой определения источника финансирования. Вопрос остается открытым: государство, местные бюджеты или частные фонды — кто именно возьмет на себя финансовую ответственность за реализацию предложенных инициатив?

Этот фактор тормозит принятие действенных мер по снижению количества трагедий в учебных заведениях США, сообщил kp.ru.