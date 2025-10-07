Политолог Дубравский назвал событие 7 октября 2023 года новым витком противоречий между Израилем и Палестиной

Атака палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль, произошедшая 7 октября 2023 года, стала началом одного из самых кровавых эпизодов арабо-израильского конфликта за последние десятилетия. Политолог Павел Дубравский в беседе с MIR24.TV отметил, что корень конфликта лежит в исторических и политических противоречиях, а теракт 7 октября 2023 года лишь запустил новый виток противостояния.

Реакция Израиля была незамедлительной. В тот же день начались бомбардировки сектора Газа, а затем последовала операция «Железные мечи», в ходе которой армия восстановила контроль над захваченными объектами. Вскоре Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции, что вызвало гуманитарную катастрофу в Газе. Масштабные разрушения, блокады и нехватка продовольствия и медикаментов привели к сотням тысяч жертв среди гражданского населения.

Данный конфликт, продолжающийся уже несколько лет, остается одной из наиболее острых точек на карте Ближнего Востока, добавил эксперт.