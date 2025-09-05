Политолог Дробницкий заявил, что сотрудничество с Россией позволит США перейти на позитивное развитие экономики

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа воспользуется предложением Владимира Путина о сотрудничестве.

По мнению специалиста, взаимодействие с Россией позволит Соединенным Штатам сменить негативную политику прошлых лет и перейти к позитивному развитию национальных экономик обеих стран.

Путин ранее на Восточном экономическом форуме рассказал, что США обладают большим числом желающих наладить отношения с Москвой, включая готовность вести совместную деятельность на территории Аляски. Такие инициативы позволят американским компаниям выйти на перспективные рынки региона и укрепить связи с партнерами.