Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» выразил беспокойство по поводу долгового кризиса в США, указав на невозможность полного погашения задолженности правительством страны. По его словам, государственный долг США представляет собой гигантскую финансовую пирамиду, которая рано или поздно рухнет.

Он подчеркнул, что вопрос не в том, вернут ли США долги, а в том, насколько долго страна сможет обслуживать растущую задолженность. Текущий госдолг США превышает отметку в 38,5 трлн долларов, и ежегодные проценты по нему достигают колоссальных сумм — в 2025 году они превысили 1,22 трлн долларов.

Сенатор Рэнд Пол, комментируя ситуацию, заявил, что сумма государственного долга растет буквально каждую секунду, увеличиваясь на 75 тысяч долларов ежесекундно. Это свидетельствует о нарастающей нагрузке на федеральный бюджет и экономике страны в целом.

Проблема госдолга волнует экспертов и инвесторов, поскольку США создали систему, основанную на постоянном привлечении займов. Постепенное истощение возможностей обслуживания кредитов ставит под угрозу будущую стабильность финансовой системы страны и мира в целом.