Политолог Дробницкий выразил беспокойство по поводу ментального состояния Трампа

Таким образом аналитик прокомментировал недавние заявления Трампа о выходе стран — членов БРИКС из объединения.

«Это второе подобное высказывание Дональда Трампа. Он говорил об этом где-то два месяца назад. Что-то я не заметил, чтобы кто-то за это время вышел из БРИКС», — отметил эксперт.

По его словам, складывается впечатление, будто американский лидер теряет связь с реальностью. Политолог предположил, что Трамп может осознанно делать нелепые заявления для отвлечения внимания, но если игнорировать политические спекуляции, создается устойчивое ощущение, что психическое состояние Трампа оставляет желать лучшего.