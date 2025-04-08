Политолог Дробницкий: в ближайшем будущем у США не появятся новые системы вооружений

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что одной из причин увеличения оборонного бюджета США до триллиона долларов является модернизация «ядерной триады».

Речь идет о ядерном вооружении сухопутного, морского и воздушного базирования. По его словам, ядерное вооружение Вашингтона сильно отстает от других стран.

«На начало 70-х у США была самая передовая „ядерная триада“. Но сейчас это не так. У них нет своего уверенного „гиперзвука“, очень многие ракеты находятся в неизвестно каком состоянии», — сказал собеседник.

Он добавил, что в ближайшем будущем у Вашингтона не появятся новейшие системы вооружений.