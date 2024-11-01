Политолог Дробницкий связал с грядущими выборами заявление Трампа о необходимости разъединить Россию и Китай

Дональд Трамп сделал заявление о необходимости развести в стороны Россию и Китай в преддверии предстоящих выборов президента США. Такое мнение выразил RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Он подчеркнул, что у Трампа вряд ли что-то выйдет, потому что у России и Китая сложились очень крепкие и взаимовыгодные отношения на целом ряде уровней, включая экономический и туристический.
Трамп же, готовясь к президентским выборам, решил продолжить путь бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера. Он всегда подчеркивал, что и Россия, и Китай должны быть чуть ближе к США, чем друг к другу.
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