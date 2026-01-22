Политолог Дробницкий сообщил, что Трампу будет непросто устроить успешный захват руководства Кубы

Провести успешную операцию по смене верхушки власти на Кубе по примеру недавнего вмешательства в дела Венесуэлы для администрации американского лидера Дональда Трампа будет нелегко. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с « Ридусом ».

По данным западных СМИ, Белый дом активно ищет потенциальных союзников среди ближайшего окружения кубинского правительства, рассчитывая добиться смены власти на острове.

«Я подозреваю, что все-таки это сказка. С контактами на Кубе гораздо сложнее», — отметил аналитик.

Он обратил внимание на тот факт, что ключевую роль в успешной реализации планов по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро сыграло сотрудничество с влиятельной фигурой местной политики Делси Родригес. Возможность привлечь союзника подобного масштаба на Кубе вызывает большие сомнения, добавил Дробницкий.