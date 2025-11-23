Политолог Дмитрий Дробницкий в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который однозначно отверг возможность присоединения Закарпатья к Венгрии.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не имеет территориальных претензий к Украине и не рассматривает возможность принятия Закарпатья, даже если бы такое предложение поступило от России, написал сайт muksun.fm.

Дробницкий отметил, что Орбан действует осторожно, стараясь избежать полного подчинения указаниям европейских властей, которые оказывают давление на Венгрию с целью отказа от российской нефти. Одновременно Венгрия сильно зависит от финансовых вливаний из Европы, что ограничивает свободу действий Будапешта.