Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» раскритиковал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, обвиняющей Польшу и страны Прибалтики в обострении ситуации вокруг Украины.

По мнению специалиста, новая позиция Меркель обусловлена ухудшением экономического положения Германии вследствие санкций против России. Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения были нужны Киеву для усиления армии, а теперь перекладывает ответственность на соседей.

Таким образом, речь идет скорее о попытке оправдать неудачи немецкой дипломатии и смягчить критику в адрес власти, нежели о реальной оценке ситуации, подчеркнул Дробницкий.