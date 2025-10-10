Политолог Дробницкий назвал элементом стратегии поддержку Трампа Россией на Нобелевскую премию мира

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление помощника президента России Юрия Ушакова о потенциальной поддержке кандидатуры действующего президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

По его словам, этот шаг является элементом общей стратегии Кремля по сохранению линий коммуникации с американской администрацией. Москва таким образом демонстрирует свою готовность вести диалог и поддерживать контакты даже с теми представителями власти США, которые ориентированы на прагматичные отношения с Россией.

Однако Дробницкий подчеркнул, что такое предложение вряд ли приведет к каким-либо существенным политическим дивидендам для обеих стран. Ограниченность возможностей Трампа вносить серьезные изменения в политику Белого дома снижает ценность подобного жеста, несмотря на стремление Кремля обозначить свое желание взаимодействия.