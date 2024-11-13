Политолог Дробницкий: избранный президент США Трамп набирает людей с личной лояльностью

Избранный президент США Дональд Трамп набирает людей в команду по двум принципам. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT .

По словам специалиста, назначения республиканца соответствуют фактору личной лояльности.

«Трамп за первый срок наелся людьми, которые говорили ему, что они все за него, а на деле потом начинали саботировать все, что он говорит. И, наоборот, потом хвалились тем, что, как они говорили, сдерживали его худшие порывы», — пояснил эксперт.

Дробницкий также отметил, что избранный президент обращает внимание на способность и желание кандидатов сопротивляться федеральному госаппарату.