Политолог Дробницкий: администрация Трампа настроена на перезагрузку отношений с РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настраивает свою команду на быстрый результат в вопросе перезагрузки российско-американских отношений. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik.
«Для нынешней администрации очень жесткое идеологическое противостояние с Россией чуждо и хочется это поскорее закончить», — отметил американист.
В этой ситуации для достижения успеха Трампу крайне важна скорость принятия решений, потому что скоро ему начнут оказывать сопротивление и внутри США, и в европейских странах, подчеркнул Дробницкий.
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