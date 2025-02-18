Политолог Дробницкий: администрация Трампа настроена на перезагрузку отношений с РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настраивает свою команду на быстрый результат в вопросе перезагрузки российско-американских отношений. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik .

«Для нынешней администрации очень жесткое идеологическое противостояние с Россией чуждо и хочется это поскорее закончить», — отметил американист.

В этой ситуации для достижения успеха Трампу крайне важна скорость принятия решений, потому что скоро ему начнут оказывать сопротивление и внутри США, и в европейских странах, подчеркнул Дробницкий.