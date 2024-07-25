Политолог Долгов: шансы на создание ближневосточного аналога НАТО крайне малы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс, направленный против «угрозы» со стороны Ирана. В беседе с сайтом «Абзац» предложение прокомментировал политолог Борис Долгов.

По его мнению, шансы на реализацию такого проекта в настоящее время крайне малы, а сама идея существует уже давно.

«После начала военных действий в секторе Газа имеет место тенденция к консолидации арабо-мусульманского мира, выступающего против действий Израиля», — отметил эксперт.

Он также предположил, что поводом для оглашения Израилем соответствующих планов стало подписание декларации о восстановлении межпалестинского единства.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте