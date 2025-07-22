Политолог Денисов назвал обманом заявления с конкретными сроками завершения СВО

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал текущую обстановку переговоров между Россией и Украиной, а также и перспективы завершения специальной военной операции. Об этом сообщил MK.Ru .

По словам аналитика, называть конкретные сроки окончания конфликта пока не представляется возможным.

«Любой человек, который сейчас говорит про конкретные сроки — месяцы, недели или годы — он либо вас просто обманывает, либо сознательно дает дезинформацию», — заявил эксперт.

Высказываясь о переговорном процессе, политолог отметил, что последний раунд консультаций завершился соглашением о процессе обмена пленными. Соответствующие действия Денисов назвал позитивной тенденцией.