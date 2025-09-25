Изменение тона выступлений президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал Россию как «бумажного тигра» и выразил уверенность в том, что Украина, поддерживаемая ЕС и НАТО, сможет вернуть себе утраченные территории, является частью целенаправленного спектакля, предназначенного для отвода внимания и укрепления имиджа США как объективного посредника в конфликте. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей выразил политолог Артур Демчук.

Демчук подчеркнул, что, несмотря на резкие заявления, администрация Трампа не предприняла никаких активных шагов против России. Сам факт наличия постоянных переговоров между сторонами конфликта свидетельствует о желании продолжать диалог, несмотря на взаимные претензии и недопонимания.

По мнению собеседника, подобная игра на публику нацелена на удовлетворение потребностей внутренней аудитории, обеспечение лояльности союзников и укрепление собственной переговорной позиции. Заявления Трампа направлены на маскировку истинных намерений и убеждение публики в том, что США выступают независимой стороной, готовой содействовать решению проблемы.