Политолог Давидян заявила, что причина ухода премьера Франции Лекорню кроется в глубоком кризисе в стране

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку вскоре после назначения нового кабинета министров. Как сообщила политолог Ирина Давидян, причина ухода кроется в глубоком кризисе, охватившем страну вследствие неудачной стратегии правления президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Давидян подчеркнула, что после повторного избрания Макрона в 2022 году его политическая сила утратила большинство в парламенте, существенно осложнив принятие законодательных актов. Например, пенсионная реформа 2023 года была утверждена правительством вопреки воле депутатов, вызвав волну массовых демонстраций протеста.

Такая практика игнорирования мнения парламента и систематическое обращение к статье 49.3 конституции Франции создают предпосылки для регулярных кадровых изменений. Так, 6 октября, спустя считанные дни после утверждения нового состава правительства, Себастьен Лекорню объявил о своем уходе. Этот эпизод зафиксировал рекорд самого короткого пребывания премьера в должности в истории Пятой Республики, став одновременно пятой подобной отставкой за второй срок президентства Макрона.