Политолог Данилов: генсек НАТО Рютте будет создавать новый стандарт работы с Украиной

Американские спецслужбы взяли украинский вопрос под личный контроль. Такое мнение высказал директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов, сообщило ОТР.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование объединения в немецком городе Висбадене поможет изменить ситуацию на Украине.
«Более того, он (Рютте — прим. ред.) же прилетел на американскую базу создать так называемый новый стандарт работы с Украиной», — добавил политолог.
По его словам, появится новая организация под названием NATO Security Assistance and Training for Ukraine, которая будет работать исключительно с самой страной. Таким образом американцы навсегда берут украинский вопрос под свой контроль.
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