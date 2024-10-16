Политолог Данилов: генсек НАТО Рютте будет создавать новый стандарт работы с Украиной

Американские спецслужбы взяли украинский вопрос под личный контроль. Такое мнение высказал директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов, сообщило ОТР .

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование объединения в немецком городе Висбадене поможет изменить ситуацию на Украине.

«Более того, он (Рютте — прим. ред.) же прилетел на американскую базу создать так называемый новый стандарт работы с Украиной», — добавил политолог.

По его словам, появится новая организация под названием NATO Security Assistance and Training for Ukraine, которая будет работать исключительно с самой страной. Таким образом американцы навсегда берут украинский вопрос под свой контроль.