Политолог Данилин не увидел противоречий в связи с восстановлением погранконтроля на границе Польши и ФРГ

Политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал временное введение пограничного контроля на границах Польши с Германией и Литвой, отметив, что данный шаг не свидетельствует о наличии глубоких конфликтов между этими странами.

Основной причиной временного восстановления контроля он назвал миграционные проблемы, связанные с потоком мигрантов, проникающих через Белоруссию в Европу.

По словам Данилина, подобный сценарий наблюдался ранее в контексте сирийской миграции. Текущие обстоятельства связаны с общей реакцией европейских государств на потоки беженцев, а не с конфликтами между отдельными странами ЕС. Политолог подчеркнул, что основной источник напряжения для перечисленных стран кроется в отношениях с Россией, а не в межгосударственных конфликтах.

Дополнительные проверки проводятся на 52 пунктах пропуска на германско-польской границе и на 13 объектах на литовско-польской линии.