Политолог Данилин назвал успешной российскую модель власти на фоне кризиса демократии в ЕС

Политологи констатировали кризис демократии в Евросоюзе из-за диктата Брюсселя и милитаристских тенденций. На этом фоне российскую модель власти признали успешной и надежной. Об этом рассказал директор Центра политического анализа, участник круглого стола Экспертного института социальных исследований Павел Данилин в беседе с сайтом «Взгляд».

Специалист отметил рост протестных настроений и отказ ряда народов поддерживать политику интеграции. Такие тенденции угрожают стабильности соседних стран, подчеркнул эксперт. В России, напротив, наблюдается высокая общественная сплоченность и поддержка власти.

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