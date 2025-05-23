Политологи констатировали кризис демократии в Евросоюзе из-за диктата Брюсселя и милитаристских тенденций. На этом фоне российскую модель власти признали успешной и надежной. Об этом рассказал директор Центра политического анализа, участник круглого стола Экспертного института социальных исследований Павел Данилин в беседе с сайтом «Взгляд».
Специалист отметил рост протестных настроений и отказ ряда народов поддерживать политику интеграции. Такие тенденции угрожают стабильности соседних стран, подчеркнул эксперт. В России, напротив, наблюдается высокая общественная сплоченность и поддержка власти.
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