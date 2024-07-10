Политолог Чернов заявил, что Макрон не хочет избавляться от Ле Пен

Французским властям выгодно, чтобы фракция «Национальное объединение» Марин Ле Пен оставалась с прежним лидером. Об этом «Миру 24» рассказал доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Игорь Чернов.

По его словам, Ле Пен олицетворяет свою партию. Если ее возглавит кто-то другой, то имидж ее может измениться, что будет не на руку действующему президенту Макрону.

«Если бы у власти в партии сейчас оказался Жордан Барделла, молодой лидер, то, возможно, и имидж партии бы поменялся. Не уверен, что французская власть хочет избавиться от Марин Ле Пен», — отметил эксперт.

Он добавил, что вряд ли у «Национального объединения» есть будущее у власти. Пока раз за разом партия проигрывает.